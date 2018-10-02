ФИФА задумала революционные изменения в футбольных правилах

В организации считают, что нашли эффективный способ борьбы с затягиванием игрового времени.

Международный совет футбольный ассоциаций (ФИФА) хочет увеличить количество "чистого" игрового времени в футбольных матчах.

Причина подобного решения заключается в том, что в последние годы наблюдается тенденция к снижению времени пребывания мяча в движении, сообщает The Times.

Одним из наглядных примеров стал последний матч между "Кардиффом" и "Бернли" (1:2) в 7-м туре английской Премьер-лиги. Сообщается, что в целом за поединок мяч был в игре на протяжении 42 минут и 2 секунд, хотя стандартное игровое время составляет 90 минут.

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При этом больше восьми минут были потрачены на исполнение аутов капитаном "Кардиффа" Шоном Мориссоном. ФИФА намерена разработать несколько методов, которые бы в дальнейшем уменьшали подобные задержки времени.

Одним из возможных решений для увеличения количества игрового времени является переход на другую систему, с двумя таймами по 30 минут. Главное ее отличие от нынешней системы - остановка времени в каждый момент, когда мяч покидает линию поля.

Напомним, что одними из последних нововведений в футбольных правилах стали система видеоповторов, а также возможность использования четвертой замены в дополнительное время.