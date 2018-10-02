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Шахтер (U-19) уступил Лиону в юношеской Лиге УЕФА

18:13, 02 октября 2018
Футбол
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"Шахтер" (U-19) проиграл "Лиону" / shakhtar.com

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА. 

Горняки пропустили по голу в каждом из таймов. На 66-й минуте Бондарь получил вторую желтую карточку и оставил "Шахтер" доигрывать вдесятером.

Отметим, что в первом туре «Шахтер» (U-19) уступил дома «Хоффенхайму» – 1:2. 

Матч основных команд "Лиона" и "Шахтера" также состоится сегодня, начало – 22.00. УНИАН проведет прямую онлайн-трансляцию встречи.

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Теги: #Шахтер Юношеская лига УЕФА