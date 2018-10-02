Шахтер (U-19) уступил Лиону в юношеской Лиге УЕФА
18:13, 02 октября 2018Футбол
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Горняки доигрывали матч вдесятером.
"Шахтер" (U-19) проиграл "Лиону" / shakhtar.com
Во втором туре юношеской Лиги УЕФА «Шахтер» (U-19) проиграл сверстникам из «Лиона» на выезде – 0:2.
Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
Горняки пропустили по голу в каждом из таймов. На 66-й минуте Бондарь получил вторую желтую карточку и оставил "Шахтер" доигрывать вдесятером.
Отметим, что в первом туре «Шахтер» (U-19) уступил дома «Хоффенхайму» – 1:2.
Матч основных команд "Лиона" и "Шахтера" также состоится сегодня, начало – 22.00. УНИАН проведет прямую онлайн-трансляцию встречи.
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