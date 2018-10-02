Шахтер (U-19) уступил Лиону в юношеской Лиге УЕФА

Горняки доигрывали матч вдесятером.

Во втором туре юношеской Лиги УЕФА «Шахтер» (U-19) проиграл сверстникам из «Лиона» на выезде – 0:2.

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Горняки пропустили по голу в каждом из таймов. На 66-й минуте Бондарь получил вторую желтую карточку и оставил "Шахтер" доигрывать вдесятером.

Отметим, что в первом туре «Шахтер» (U-19) уступил дома «Хоффенхайму» – 1:2.

Матч основных команд "Лиона" и "Шахтера" также состоится сегодня, начало – 22.00. УНИАН проведет прямую онлайн-трансляцию встречи.