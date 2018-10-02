Динамо потеряло Вербича - словенец получил травму
17:55, 02 октября 2018Футбол
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Беньямин Вербич может пропустить несколько игр своей команды.
Беньямин Вербич получил травму перед матчем Лиги Европы / facebook.com/footballhubua
Атакующий полузащитник киевского «Динамо» Беньямин Вербич получил травму и рискует пропустить несколько ближайших матчей своей команды. Об этом сообщил Football Hub.
Словенский игрок уже прошел обследование. Степень сложности и характер травмы пока неизвестны.
Сообщается, что участие Вербича в ближайших матчах под вопросом.
Напомним, что в четверг "Динамо" проведет матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы с чешским "Яблонцем". Игра состоится на выезде. Начало - в 22.00 по киевскому времени.
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