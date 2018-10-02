Онлайн-трансляция Лион - Шахтер - 1:2: Лига чемпионов, 2-й тур

Горняки проводят второй поединок в группе после ничьей в 1-м туре с "Хоффенхаймом".

Сегодня в Лионе (Франция), на поле арены "Стад де Лион" состоится матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором "Лион" примет чемпиона Украины донецкий "Шахтер".

В первом туре, который состоялся две недели назад, "Шахтер" добыл трудную ничью дома с немецким "Хоффенхаймом" (2:2), в то время как "Лион" сенсационно на выезде обыграл фаворита группы F - "Манчестер Сити" - и вышел в лидеры квартета.

Это будет первая очная игра двух команд. Ранее пути "Лиона" и "Шахтера" не пересекались. При этом интересно то, что "Шахтер" имеет положительный баланс встреч с командами из Франции (7 побед, 2 ничьи и 4 поражения), однако и "Лион" еще ни разу не проигрывал украинским клубам на евроарене (3 победы, 1 ничья).

Ввиду уверенного старта "Лиона" в нынешней кампании именно французов относят к фаворитам предстоящей дуэли. Однако в пользу "Шахтера" может сыграть то, что игра состоится при пустых трибунах - "Лион" наказан за хулиганское поведение своих болельщиков в прошлом сезоне.

Отметим, что обе команды находятся практически в своих оптимальных составах - и Паулу Фонсека, и его французский визави Брюно Женезьо вправе рассчитывать на всех сильнейших.

Матч обслужит 35-летний рефери из Латвии Андрис Трейманис.

Поединок "Лион" - "Шахтер" начнется в 22.00 по киевскому времени.

ТВ-трансляция - телеканал "Футбол 1".

Добрый вечер!

Стартовые составы команд.

«Шахтер»: Пятов, Кривцов, Исмаили, Матвиенко, Ракицкий, Степаненко, Алан Патрик, Тайсон, Марлос, Майкон, Мораес.

«Лион»: Антони Лопеш, Марсело, Менди, Дюбуа, Денайер, Ауар, Ндомбеле, Траоре, Тузар, Фекир, Дембеле.

Команды уже на поле. Все готово к началу матча.

Уже понятно, что отсутствие зрителей на трибунах крайне отрицательно сказалось на антураже матча, тем не менее, борьба будет упорной.

1. Горняки начали матч с центра поля.

2. Первая атака "Шахтеров" - Тайсон прорвался с мячом через полполя, отдал на Исмаили, который неточно пробил низом.

5. Траоре залез в офсайд. Вообще мяч пока больше держится у хозяев, "Шахтер" играет от обороны.

8. Штрафной для "Шахтера". Ракицкий исполнил подачу в штрафную, но борьбу на втором этаже выиграли хозяева.

10. Еще один штрафной - на этот раз в непосредственной близости от ворот "Лиона". Алан Патрик бил прямым ударом, однако путь мяча преградила "стенка".

11. Провал защиты "Шахтера"! Дембеле вывалился один на один с Пятовым, но Андрей ногами отвел угрозу, нападающий повторным ударом снова попытал счастья, но на этот раз мяч ушел за лицевую.

12. Фекир хотел подловить далеко вышедшего из ворот Пятова, но его "парашют" не попал в створ.

15. Тайсон проверил голкипера "Лиона" ударом метров с 25-ти - Антони Лопеш зафиксировал мяч со второй попытки.

18. Классно подключился к атаке "Шахтера" Майкон! Его увидел Тайсон, дал партнеру пас на ход, но угол был очень острый и мяч после удара ушел мимо ворот.

21. Великолепный момент у "Шахтера"! Марлос финтом убрал двоих защитников, отдал на Мораеса, который в свою очередь технично обработал мяч и пробил мощно под перекладину - вратарь с большим трудом перевел мяч на угловой.

26. После активного старта "Лиона" горняки переломили ход игры и теперь контролируют ее.

30. Марлос пробил в ближний угол после паса Алана Патрика. Лопеш парировал на угловой!

36. Центр поля полностью за футболистами "Шахтера". "Лион" лишь изредка переходит за центральный круг.

41. Ауар бил из пределов штрафной по воротам Пятова, но на пути мяча оказался Кривцов.

44. ГООООООООООЛЛЛ! 0:1

45. Мораес! Атака "Шахтера" как по учебнику - Тайсон и Исмаили сыграли двухходовку на левом фланге, Исмаили прострелил в штрафную, и Мораес в одно касание пробил в ближний угол. Гол в раздевалку!

Тут же звучит свисток на ПЕРЕРЫВ.

46. Второй тайм стартовал. Команды возобновили игру без замен.

47. Капитан "Лиона" Фекир получил предупреждение за фол против Пятова.

50. Фекир пробил в со штрафного после фола Степаненко. Мяч попал в "стенку", причем сам же Степаненко принял на себя всю мощь удара капитана хозяев.

52. Угловой для "Лиона", который звершился взятием ворот Пятова... Гол, тем не менее, не был засчитан. Траоре находился в пассивном офсайде, и арбитр гол отменил.

55. ГООООООООЛ!!!!!!!!!!!!! Мораес делает дубль!!!! 0:2!!

56. Матвиенко сыграл в отборе и начал контратаку, Марлос покатил на Тайсона, тот перевел на Мораеса, для которого угол был достаточно острым, но это не стало преградой для бильярдного удара под дальнюю штангу!

58. Тайсон заработал штрафной, и Ракицкий пробил прямым ударом метров с 30-ти - вратарь сместился и забрал мяч.

61. Футболисты "Лиона" выглядят потерянными. Только чудо может помочь хозяевам переломить ход встречи.

63. Замена у "Лиона". Вместо Траоре выходит Депай.

64. Штрафной для "Лиона". Траоре бьет выше ворот.

65. Очередная контратака "Шахтера". Мораес оказался на острие, но пробил неточно.

66. Матвиенко взял игру на себя, пошел в штрафную соперника, но защитник "Лиона" в подкате выбил у него мяч из-под ног.

68. А вот и Пятов проявил себя! Великолепный сейв вратаря "Шахтера" после удара Дембеле метров с 9-ти.

69. Менди также потревожил Пятова дальним ударом, но Андрей вновь сыграл отлично.

70. И все-таки "Лион" забивает! ГОЛ! 1:2.

71. Дембеле четко завершил фланговую подачу ударом головой в угол.

72. ГООООЛ! А вот и - 2:2!!! Да, поторопились мы короновать "Шахтер" в этой игре...

73. Ауар обыграл Кривцова, прострелил на Дюбуа, которого никто не накрывал, а тот с близкой дистанции расстрелял Пятова! Вот это сюжет!

75. Замена у "Шахтера". Вместо Алана Патрика выходит Коваленко.

77. Какой момент упускает Исмаили!!! Бразильца запустили в штрафную, но из выгодного положения, находясь немного под углом к воротам, футболист "Шахтера" запускает мяч на трибуны.

78. А сейчас "Лион" мог "закрывать" игру. Острейшая контратака хозяев 3х3 завершилась выходом один на один с вратарем Депая - Пятов выручил команду!

79. Тайсон в ответной атаке пробил по воротам Лопеша, но кипер легко забрал этот удар.

80. Депай дважды пробил в защитника с убойной позиции, а затем еще и Дембеле угодил в игрока "Шахтера"!

81. Замена у "Лиона". Вместо Дембеле выходит Корне.

83. Замена у "Шахтера". Вместо Мораеса выходит Кайоде.

85. Кайоде тут же залез в офсайд.

87. Замена у "Лиона". Вместо Ндомбеле выходит Диоп.

88. "Лион" перехватил инициативу в последние минуты игры. Фекир наносит очередной удар - мимо.

90. Невероятно, как не забил "Шахтер"!!.... Марлос накрутил сразу нескольких соперников и пяткой отдал на Кайоде. Тот метров с 14-ти пробил в перекладину!

90+1. Замена у "Шахтера". Фернандо меняет Марлоса.

Финальный свисток! "Шахтер" упустил преимущество в два мяча, сыграв вничью - 2:2!

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