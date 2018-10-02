Зидан не намерен возглавлять МЮ
16:12, 02 октября 2018Футбол
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Француз хочет получить работу в «Ювентусе».
Зинедин Зидан / Financial Tribune
Бывший тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан не будет главным тренером "Манчестер Юнайтед", сообщает Le Parisien.
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Французский наставник якобы мечтает возглавить "Ювентус", за который он выступал в качестве футболиста. На данный момент Зидан вообще не планирует возвращаться к тренерской работе.
Также француз еще не подтверждал наличие контактов с руководством "Манчестер Юнайтед".
Напомним, европейские СМИ активно сватают французского тренера на пост наставника "МЮ", который провел серию неудачных матчей под руководством Жозе Моуриньо.
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