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Зидан не намерен возглавлять МЮ

16:12, 02 октября 2018
Футбол
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Зинедин Зидан / Financial Tribune

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Французский наставник якобы мечтает возглавить "Ювентус", за который он выступал в качестве футболиста. На данный момент Зидан вообще не планирует возвращаться к тренерской работе.

Также француз еще не подтверждал наличие контактов с руководством "Манчестер Юнайтед".

Напомним, европейские СМИ активно сватают французского тренера на пост наставника "МЮ", который провел серию неудачных матчей под руководством Жозе Моуриньо.

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Теги: #Манчестер Юнайтед#Зинедин Зидан