Зидан не намерен возглавлять МЮ

Француз хочет получить работу в «Ювентусе».

Бывший тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан не будет главным тренером "Манчестер Юнайтед", сообщает Le Parisien.

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Французский наставник якобы мечтает возглавить "Ювентус", за который он выступал в качестве футболиста. На данный момент Зидан вообще не планирует возвращаться к тренерской работе.

Также француз еще не подтверждал наличие контактов с руководством "Манчестер Юнайтед".

Напомним, европейские СМИ активно сватают французского тренера на пост наставника "МЮ", который провел серию неудачных матчей под руководством Жозе Моуриньо.