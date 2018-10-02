Лион - Шахтер: где смотреть матч Лиги чемпионов

Игру покажет специализированный кабельный телеканал.

Сегодня в Лионе состоится матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором французский "Лион" будет принимать донецкий "Шахтер".

Матч покажет специализированный кабельный телеканал "Футбол 1". Игре будет предшествовать включение из специальной студии, где эксперты оценят шансы горняков и их соперников перед матчем. А сразу после игры эксперты подведут итоги матча.

Напомним, что, по мнению букмекеров, фаворитом матча является французская команда.

Матч Лиги чемпионов "Лион" - "Шахтер" начнется в 22.00 по киевскому времени. УНИАН проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.