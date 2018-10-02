Шахтер не является фаворитом матча 2-го тура Лиги чемпионов с Лионом

По мнению букмекеров, "Лион" имеет выше шансы на победу в сегодняшней игре.

Сегодня в Лионе на арене "Стад де Лион" состоится матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором местный "Лион" примет донецкий "Шахтер".

Аналитики букмекерских контор считают команду хозяев фаворитом игры, сообщается на специализированном портале BetExplorer. Портал собрал данные более чем 20 ведущих букмекерских контор мира и вывел средний коэффициент. На победу французов ставки принимаются из расхода 1,84 к 1, на ничью - 3,81 к 1, а на победу горняков - 4,33 к 1.

Матч "Лион" - "Шахтер" начнется в 22.00 по киевскому времени. УНИАН проведет прямую онлайн-трансляцию матча.