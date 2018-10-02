Полиция начала расследование по делу Роналду, которого обвиняют в изнасиловании

За дело взялись полицейские Лас-Вегаса.

Полиция Лас-Вегаса начала расследование по делу нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду. Американка Кэтрин Майорга ранее выдвинула обвинения против футболиста.

Как сообщает Daily Mail, после выдвинутых обвинений об изнасиловании со стороны американки Кэтрин Майорги против португальского футболиста, полиция возобновила расследование и следователи начали изучать полученную информацию. Поскольку инцидент, по словам девушки, случился в Лас-Вегасе в 2009 году, за дело взялись полицейские Лас-Вегаса.

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По словам Кэтрин Майорги, Роналду силой овладел ей, причем изнасилование было, среди прочего, и анальным.

«Департамент полиции Лас-Вегаса получил сообщение о нападении 13 июня 2009 года. В то время, когда был сделан отчет, жертва не назвала детективам место происшествия и не предоставила описание подозреваемого. Был проведен медицинский осмотр. По состоянию на сентябрь 2018 года дело было возобновлено, и наши детективы изучают информацию, предоставляемую жертвой. Это текущее расследование, и в настоящее время никаких подробных сведений не будет опубликовано», – сообщил департамент полиции Лас-Вегаса.

Напомним, Роналду, комментируя скандал, обвинил женщину во лжи и желании прославиться за счет его имени.