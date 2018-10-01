Шевченко вызвал на сбор перед матчами с Италией и Чехией 24 игрока

Приглашения получили и два легионера, которые ранее были включены в резервный список.

Тренерский штаб сборной Украины во главе с Андреем Шевченко огласил список футболистов, вызванных для подготовки к матчу Лиги наций со сборной Чехии, а также к товарищескому поединку с Италией.

В список вошли 24 игрока, сообщает официальный сайт ФФУ.

Вратари: Андрей Пятов («Шахтер»), Денис Бойко («Динамо»), Андрей Лунин («Леганес», Испания).

Защитники: Ярослав Ракицкий, Сергей Кривцов, Богдан Бутко, Николай Матвиенко (все— «Шахтер»), Никита Бурда («Динамо»), Александр Караваев («Заря»), Василий Кравец («Луго», Испания), Игорь Пластун («Гент», Бельгия), Евгений Макаренко («Андерлехт», Бельгия).

Читайте такжеУЕФА посвятил статью экс-игроку "Милана" и тренеру сборной Украины Андрею Шевченко

Полузащитники: Евгений Коноплянка («Шальке», Германия), Андрей Ярмоленко («Вест Хэм», Англия), Тарас Степаненко, Марлос (оба — «Шахтер»), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский (все — «Динамо»), Александр Зинченко («Манчестер Сити», Англия), Руслан Малиновский («Генк», Бельгия), Иван Петряк («Ференцварош», Венгрия).

Нападающие: Роман Яремчук («Гент», Бельгия), Артем Беседин («Динамо»).

Отметим, что приглашения получили два легионера, которые ранее были включены в резервный список, - Игорь Пластун из бельгийского «Гента» и Иван Петряк из венгерского «Ференцвароша». Для 28-летнего Пластуна это первый вызов в сборную Украины.

Добавим, что 10 октября Украина проведет товарищеский матч с Италией на выезде, а 16 -го числа – сыграет с Чехией в Лиге наций.