Тренер Шахтера Фонсека: Лион сам по себе очень силен, с отличным подбором игроков

Португальский специалист поделился своим мнением о предстоящей игре Лиги чемпионов.

Главный тренер донецкого Шахтера Паулу Фонсека поделился своими ожиданиями перед матчем 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА против французского Лиона, который состоится во вторник.

Фонсека отметил чрезвычайную важность предстоящего матча, сообщает корреспондент УНИАН.

"У нас были проблемы с обороной в предыдущей игре Лиги чемпионов с Хоффенхаймом, но мы их постарались скорректировать. Сейчас у нас совершенно новый соперник и, соответственно, совершенно новые задачи. Постараемся их выполнить", - отметил тренер горняков в начале пресс-конференции.

Говоря о персоналиях, Фонсека в частности заметил: "Хобленко будет продолжать на позиции правого защитника, хоть он, номинально, является левым защитником. Это достаточно необычно, но он приносит много пользы на своем новом месте на поле".

А говоря об игре Андрея Пятова заметил: "Я не почувствовал неуверенности в его действиях. Он будет продолжать защищать наши ворота".

Говоря о том, что тренер "Лиона" сравнил его команду с "Барселоной", наставник "Шахтера" отметил: "На самом деле, думаю, что это сравнение очень преувеличенное. И наша, и испанская команда играют в атакующий футбол, но сравнивать нас слишком рано. Если же говорить о Лионе, то я бы не хотел его сравнивать с кем-то. "Лион" сам по себе очень силен с отличным подбором индивидуально сильных техничных игроков. Об этом, в частности, говорят результаты команды в последнее время".

Говоря о пустых трибунах стадиона на завтрашнем матче и том, будет ли это преимуществом для его команды, Фонсека отметил: "Завтра мы это увидим. Но, в любом случае, хотел бы сказать, что я не понимаю таких решений УЕФА. Футбол - это, прежде всего, зрелище. Болельщики должны приходить, создавать атмосферу, создавать шум... Пусть даже это чужие болельщики".

В свою очередь, игрок "Шахтера" Жуниор Мораес также присутствовавший на пресс-конференции перед игрой с "Лионом", отметил: "Всегда важно изучать соперника, важно изучать его сильные и слабые стороны. Получилось ли у нас изучить нынешнего соперника? Посмотрим на это завтра..."

Как сообщал УНИАН, матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА "Лион" - "Шахтер" состоится во вторник, 2 октября. Игра начнется в 22.00 по киевскому времени.