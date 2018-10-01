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Комитет арбитров ФФУ сообщил имена судей, которых подозревают в нечестной игре

18:03, 01 октября 2018
Футбол
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Комитет арбитров Украины сообщил о новых отстраненных судьях, в отношении которых ведутся расследования / metalist.ua

Комитет арбитров ФФУ обнародовал список отстраненных арбитров, в отношении которых продолжается расследование участия в договорных матчах.

Как сообщается на официальном сайте организации, в адрес Комитета арбитров поступило письмо от Национальной полиции Украины с разъяснением относительно развития событий в отношении текущих расследований. В нем, в частности, подтверждается, что в отношении указанных ниже лиц продолжается расследование - им отправлены новые вызовы на допрос:

Арановский В.А. (м. Киев), Павлюк А.А. (м. Киев), Миланич В.А. (Николаевская обл.), Вишневский Ю.И. (Киевская обл.), Маляр В.Ю. (Хмельницкая обл.), Петренко Е.В. (Одесская обл.), Каленов А.А. (Львовская обл.), Курцеба Е.М. (Одесская обл.), Почепецкий П.П. (Днепропетровская обл.), Старча С.В. (м. Киев), Даньковский С.В. (г. Киев).

Также добавлен список 18 арбитров, ассистентов арбитра и наблюдателей арбитража, в отношении которых были прекращены следственные действия и которых допустят к арбитражу.

Кроме того, Комитет арбитров ФФУ сообщил, что от Национальной Полиции Украины был получен также новый перечень официальных лиц (всего 25 человек), в отношении которых были начаты определенные следственные действия и которые вызываются на допрос.

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Теги: #ФФУ