Комитет арбитров ФФУ сообщил имена судей, которых подозревают в нечестной игре

11 арбитров и ассистентов рефери остаются отстраненными от проведения матчей.

Комитет арбитров ФФУ обнародовал список отстраненных арбитров, в отношении которых продолжается расследование участия в договорных матчах.

Как сообщается на официальном сайте организации, в адрес Комитета арбитров поступило письмо от Национальной полиции Украины с разъяснением относительно развития событий в отношении текущих расследований. В нем, в частности, подтверждается, что в отношении указанных ниже лиц продолжается расследование - им отправлены новые вызовы на допрос:

Арановский В.А. (м. Киев), Павлюк А.А. (м. Киев), Миланич В.А. (Николаевская обл.), Вишневский Ю.И. (Киевская обл.), Маляр В.Ю. (Хмельницкая обл.), Петренко Е.В. (Одесская обл.), Каленов А.А. (Львовская обл.), Курцеба Е.М. (Одесская обл.), Почепецкий П.П. (Днепропетровская обл.), Старча С.В. (м. Киев), Даньковский С.В. (г. Киев).

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Официальный сайт комитета арбитров обнародовал список отстраненных арбитров в отношении которых продолжается расследование участия в матчах с фиксированным результатом.

Также, добавлен список рефери, которым будет допущено к арбитражу⚡ pic.twitter.com/53C6HXLlTC — FootballHub (@FootballHub_Ua) October 1, 2018

Также добавлен список 18 арбитров, ассистентов арбитра и наблюдателей арбитража, в отношении которых были прекращены следственные действия и которых допустят к арбитражу.

Кроме того, Комитет арбитров ФФУ сообщил, что от Национальной Полиции Украины был получен также новый перечень официальных лиц (всего 25 человек), в отношении которых были начаты определенные следственные действия и которые вызываются на допрос.