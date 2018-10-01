"Это беспредел": президент Динамо прокомментировал судейство в киевском дерби с Арсеналом

Арбитр удалил по ходу второго тайма двух игроков динамовской команды, а также главного тренера Александра Хацкевича.

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис поделился своими эмоциями после матча 10-го тура чемпионата Украины против "Арсенала-Киев", в котором сразу двое футболистов и тренер его команды получили красные карточки.

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"Судейство - безобразное. Я 25 лет в футболе, но такого беспредела не видел. Я не буду говорить о том, удалили правильно или нет. Но забивается чистейший мяч, там два метра до офсайда, но они не засчитывают гол. Как такое может быть?", - приводит слова Суркиса издание dynamo.kiev.ua.

Напомним, что киевское дерби завершилось минимальной победой "Динамо" со счетом 1:0. При этом арбитр удалил по ходу второго тайма двух игроков динамовской команды - Георгия Бущана и Артема Шабанова, а также главного тренера Александра Хацкевича.

"Арсенал-Киев" после 10 туров занимает последнее место в турнирной таблице Премьер-лиги, "Динамо" находится на 2-й строчке, отставая от донецкого "Шахтера" на 4 очка.