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Динамо и Ворскла узнали арбитров, которые будут работать на матчах 2-го тура Лиги Европы

13:48, 01 октября 2018
Футбол
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Себастьен Дельферьер обслужит матч "Яблонец" - "Динамо" / sports.md

Матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы между чешским «Яблонцем» и киевским «Динамо» доверили проводить бельгийской бригаде арбитров во главе с Себастьеном Дельферьером. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА. 

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Ассистенты рефери – Ив де Нев и Жо де Вейрдт. Дополнительные ассистенты рефери – Александр Буко и Эрик Ламбрехтс. Четвертый рефери – Кевен Монтени.

На поединке между полтавской "Ворсклой" и португальским "Спортингом" главным судьей будет черногорец Никола Дабанович. Ассистенты рефери – Веселин Радунович и Джорджие Ражнатович. Дополнительные ассистенты рефери – Милован Милачич и Милош Савович. Четвертый рефери – Александар Джиканович (все – Черногория).

Напомним, что матч «Ворскла» – «Спортинг» состоится в четверг, 4 октября, в Полтаве. Начало – 19.55.

Матч «Яблонец» – «Динамо» состоится в этот же день на поле чешской команды. Начало – 22.00.

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Теги: #Лига Европы