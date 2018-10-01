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Главным тренером киевского Арсенала стал Вячеслав Грозный

13:01, 01 октября 2018
Футбол
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Вячеслав Грозный / fcdinamo.ge

Об этом сообщает официальный сайт столичного клуба.

Последним местом работы Грозного был казахстанский «Иртыш» (Павлодар), который он покинул в прошлом сезоне.

Ранее Грозный дважды работал главным тренером киевского «Арсенала». Он руководил командой в период с 2002-го по 2004 год, а затем в 2010 году. Последним украинским клубом Грозного была «Говерла», которую он покинул в 2016 году.

Напомним, что с лета 2018 года "Арсеналом" руководил бывший игрок "Ювентуса" и сборной Италии Фабрицио Раванелли, однако с ним команда набрала всего 4 очка и после 10 туров занимает последнее место в турнирной таблице.

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Теги: #Арсенал-Киев#Вячеслав Грозный