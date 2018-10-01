Главным тренером киевского Арсенала стал Вячеслав Грозный

62-летний специалист в третий раз в карьере возглавил "канониров".

Новым главным тренером клуба «Арсенал-Киев» назначен 62-летний украинский специалист Вячеслав Грозный.

Об этом сообщает официальный сайт столичного клуба.

Последним местом работы Грозного был казахстанский «Иртыш» (Павлодар), который он покинул в прошлом сезоне.

Ранее Грозный дважды работал главным тренером киевского «Арсенала». Он руководил командой в период с 2002-го по 2004 год, а затем в 2010 году. Последним украинским клубом Грозного была «Говерла», которую он покинул в 2016 году.

Напомним, что с лета 2018 года "Арсеналом" руководил бывший игрок "Ювентуса" и сборной Италии Фабрицио Раванелли, однако с ним команда набрала всего 4 очка и после 10 туров занимает последнее место в турнирной таблице.