Главным тренером киевского Арсенала стал Вячеслав Грозный
13:01, 01 октября 2018Футбол
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62-летний специалист в третий раз в карьере возглавил "канониров".
Вячеслав Грозный / fcdinamo.ge
Новым главным тренером клуба «Арсенал-Киев» назначен 62-летний украинский специалист Вячеслав Грозный.
Об этом сообщает официальный сайт столичного клуба.
Последним местом работы Грозного был казахстанский «Иртыш» (Павлодар), который он покинул в прошлом сезоне.
Ранее Грозный дважды работал главным тренером киевского «Арсенала». Он руководил командой в период с 2002-го по 2004 год, а затем в 2010 году. Последним украинским клубом Грозного была «Говерла», которую он покинул в 2016 году.
Напомним, что с лета 2018 года "Арсеналом" руководил бывший игрок "Ювентуса" и сборной Италии Фабрицио Раванелли, однако с ним команда набрала всего 4 очка и после 10 туров занимает последнее место в турнирной таблице.
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