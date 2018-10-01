Очень хорош: Гвардиола рассчитывает на украинца Зинченко в ближайших матчах

Два конкурента украинца за место в "основе" пока не могут помочь команде.

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал о состоянии конкурентов украинца Александра Зинченко.

Отмечается, что Фабиан Делф не сможет помочь команде по состоянию здоровья, а к Бенжамену Менди есть серьезные претензии, связанные с его поведением - так, недавно футболист опоздал на три часа на восстановительные процедуры, объяснив это посещением боксерского поединка Джошуа - Поветкин. Однако Гвардиола не счел это уважительной причиной и отстранил игрока на неделю от тренировок.

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Таким образом, шансы украинца Зинченко выйти в "основе" в матче 2-го тура Лиги чемпионов против "Хоффенхайма" во вторник значительно выросли.

"Делф не вернется на поле в течение этой недели. Менди тренируется значительно лучше, но я не знаю, когда точно он будет готов. Мы не должны забывать, что Александр нам очень помог в течение прошлого сезона, он играл очень-очень хорошо. Все игроки знают, что они – часть команды. Люди, возможно, не ожидают увидеть его сейчас, но он действительно хорошо провел последнюю игру и заслужил сыграть снова", - сказал наставник "Сити" после последнего матча в АПЛ против "Брайтона".

Pep on left-back options:



"Delph will not be back this week. Mendy is training much better, but I don’t know exactly when he'll be ready. Oleks (Zinchenko) helped us a lot last season. All players know they are part of a team." pic.twitter.com/nYHMKpPgT8 — City Watch (@City_Watch) September 30, 2018

Отметим, что в поединке с "Брайтоном" (2:0) на минувших выходных Александр Зинченко впервые попал в стартовый состав своего клуба в текущем сезоне АПЛ. При этом украинец стал лучшим по количеству передач в команде, получив одну из лучших оценок за игру среди партнеров.