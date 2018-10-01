Шахтер отправился на матч Лиги чемпионов в Лион с 23 игроками
10:44, 01 октября 2018Футбол
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Поединок 2-го тура состоится завтра во Франции.
"Шахтер" отправился на матч 2-го тура Лиги чемпионов в Лион / facebook.com/fcshakhtar
Делегация донецкого «Шахтера» отправилась на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с французским «Лионом», который состоится завтра.
Во Францию клуб отправился, имея в составе 23 футболиста.
Вратари: Пятов, Шевченко, Кудрик.
Защитники: Бутко, Данченко, Хочолава, Кривцов, Ракицкий, Исмаили, Матвиенко.
Полузащитники: Алан Патрик, Коваленко, Степаненко, Майкон, Фернандо, Болбат, Сиприано, Нем, Тайсон, Тотовицкий, Марлос.
Нападающие: Мораес, Кайоде.
Матч «Лион» – «Шахтер» состоится 2 октября. Начало – в 22.00 по киевскому времени.
Напомним, что в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" сыграл вничью с немецким "Хоффенхаймом" (2:2).
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