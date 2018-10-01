Шахтер отправился на матч Лиги чемпионов в Лион с 23 игроками

Поединок 2-го тура состоится завтра во Франции.

Делегация донецкого «Шахтера» отправилась на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с французским «Лионом», который состоится завтра.

Во Францию клуб отправился, имея в составе 23 футболиста.

Вратари: Пятов, Шевченко, Кудрик.

Защитники: Бутко, Данченко, Хочолава, Кривцов, Ракицкий, Исмаили, Матвиенко.

Полузащитники: Алан Патрик, Коваленко, Степаненко, Майкон, Фернандо, Болбат, Сиприано, Нем, Тайсон, Тотовицкий, Марлос.

Нападающие: Мораес, Кайоде.

Матч «Лион» – «Шахтер» состоится 2 октября. Начало – в 22.00 по киевскому времени.

Напомним, что в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" сыграл вничью с немецким "Хоффенхаймом" (2:2).