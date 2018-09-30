Фанаты полтавской Ворсклы приехали на игру в Чернигов в футболках с изображением Гитлера
20:41, 30 сентября 2018Футбол
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"Болельщики" попали в кадр телетрансляции во время игры.
Фанаты Ворсклы "отличились" в Чернигове / tribuna.com
Болельщики команды украинской футбольной Премьер-лиги "Ворскла" (Полтава) "отличились" на матче в Чернигове, где их любимая команда проводила матч с "Десной".
Фанаты пришли в черных футболках с изображением Адольфа Гитлера и надписью «Мой дедушка австрийский художник», сообщает Трибуна.
Камера крупным планом выхватила лица болельщиков. Теперь осталось только узнать - накажут ли фанов за столь серьезный проступок? И насколь серьезным будет это наказание...
Как сообщал УНИАН, «Ворскла» обыграла на выезде «Десну» благодаря голам Кулача и Шарпара – 2:0.
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