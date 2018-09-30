Шахтер и LaLiga подготовили 52 украинских детских тренера

Программа включала 14 теоретических и 7 практических занятий по методике LaLiga, а также 2 семинара.

В Мариуполе завершился курс подготовки тренеров массового детского футбола

Программа включала 14 теоретических и 7 практических занятий по методике LaLiga, а также 2 семинара, сообщает официальный сайт донецкого клуба.

30 сентября прошли заключительные сессии, в ходе которых участники закрепили модель соревновательных микроциклов, систему тренировок, тактическую и стратегическую подготовку.

– Здесь прекрасные тренеры! Мы провели много времени в зале для теории, и им было непросто, но я уверен, что они почерпнули для себя много нового, – отметил наставник академии мадридского «Атлетико» Карлос Родригес Диас. – В течение пяти дней мы делились с участниками нашими идеями, которые вполне применимы в их работе с детьми. Все прошло замечательно. Очень рады сотрудничеству ФК «Шахтер» и LaLiga.

Сертификаты об окончании модуля «LaLiga Training Methodology Course Level 1», подписанные представителями ФК «Шахтер» и LaLiga, получили 52 тренера из 15 городов Украины (Курахово, Мариуполь, Северодонецк, Донецк, Макеевка, Константиновка, Ивано-Франковск, Львов, Киев, Бурштын, Зеленодольск, Харьков, Краматорск, Лозовая и Кременчуг).

Александр Козлов (Харьков):

– Очень понравились курсы, много новой информации. Мы проработали структуру тренировок для всех возрастов и изучили циклы, что особенно полезно.

Алексей Романенко (Лозовая):

– Европейская школа отличается от нашей – другой менталитет. Несколько иначе посмотрел на свою работу, постараюсь внедрять все лучшее. Огромное спасибо «Шахтеру» за возможность посетить такие курсы.

Уже сейчас наставники могут использовать приобретенные знания и навыки в ежедневном процессе обучения. Отметим, что участие в программе подготовки приняли тренеры-волонтеры «Давай, играй!».

Это первый совместный проект некоммерческого фонда Shakhtar Social и испанской LaLiga. Сотрудничество будет продолжено.