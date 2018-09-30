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Заря и Львов завершили матч Премьер-лиги безголевой ничьей

18:58, 30 сентября 2018
Футбол
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Футболисты &quot;Львова&quot; удержали ничью в матче с &quot;Зарей&quot; / fclviv.com.ua

В Запорожье, на стадионе "Славутич-Арена", завершился матч 10-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором луганская "Заря" принимала ФК "Львов".

Игра завершилась со счетом 0:0, сообщает официальный сайт соревнований.

Команды провели матч осторожно, в небольшом темпе, и с минимальным количеством моментов. Небольшим преимуществом владели луганчане, но извлечь выгоду из этого они так и не сумели. 

Таким образом, "Заря" осталась на 5-м месте турнирной таблицы УПЛ, имея в активе 13 очков, а "Львов" - с 11-ю баллами - на 8-м месте.

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Теги: #Премьер-лига#Заря Луганск#ФК Львов