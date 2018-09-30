Заря и Львов завершили матч Премьер-лиги безголевой ничьей
18:58, 30 сентября 2018Футбол
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Игра в Запорожье завершилась со счетом 0:0.
Футболисты "Львова" удержали ничью в матче с "Зарей" / fclviv.com.ua
В Запорожье, на стадионе "Славутич-Арена", завершился матч 10-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором луганская "Заря" принимала ФК "Львов".
Игра завершилась со счетом 0:0, сообщает официальный сайт соревнований.
Команды провели матч осторожно, в небольшом темпе, и с минимальным количеством моментов. Небольшим преимуществом владели луганчане, но извлечь выгоду из этого они так и не сумели.
Таким образом, "Заря" осталась на 5-м месте турнирной таблицы УПЛ, имея в активе 13 очков, а "Львов" - с 11-ю баллами - на 8-м месте.
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