Черноморец проиграл Мариуполю в матче Премьер-лиги

Игра в Одессе завершилась со счетом 0:1.

В Одессе завершился матч 10-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором "Черноморец" принимал "Мариуполь".

Матч завершился со счетом 0:1, сообщает официальный сайт соревнований.

Единственный гол в этой игре на 69-й минуте забил Владислав Вакула.

Игрок ударил в нижний правый угол ворот из района одиннадцатиметровой отметки и открыл счет в этом матче. В дальнейшем Мариуполь уверенно сохранил своей преимущество и довел игру до победы.

Таким образом, "Мариуполь" набрал 13 очков и делит с луганской "Зарей" 5-6 места в турнирной таблице УПЛ. В свою очередь, у "Черноморца" осталось 9 баллов и предпоследнее 11-е место в таблице.