Черноморец проиграл Мариуполю в матче Премьер-лиги
18:56, 30 сентября 2018Футбол
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Игра в Одессе завершилась со счетом 0:1.
Черноморец уступил Мариуполю в домашнем матче УПЛ / ФК Черноморец
В Одессе завершился матч 10-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором "Черноморец" принимал "Мариуполь".
Матч завершился со счетом 0:1, сообщает официальный сайт соревнований.
Единственный гол в этой игре на 69-й минуте забил Владислав Вакула.
Игрок ударил в нижний правый угол ворот из района одиннадцатиметровой отметки и открыл счет в этом матче. В дальнейшем Мариуполь уверенно сохранил своей преимущество и довел игру до победы.
Таким образом, "Мариуполь" набрал 13 очков и делит с луганской "Зарей" 5-6 места в турнирной таблице УПЛ. В свою очередь, у "Черноморца" осталось 9 баллов и предпоследнее 11-е место в таблице.
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