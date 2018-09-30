Онлайн-видеотрансляция, "Заря" - "Львов": Премьер-лига, 10-й тур

В Запорожье проходит матч чемпионата Украины с участием середняков турнирной таблицы.

Сегодня в Запорожье, на "Славутич-Арена" проходит матч 10-го тура чемпионата Украины по футболу, в котором луганская "Заря" принимает ФК "Львов".

На поле встречаются команды, которые занимают в таблице 5-е и 8-е места, сообщает официальный сайт соревнований.

Вместе с тем, даже если "Заря" выиграет матч подняться выше в таблице ей не удастся - соперники слишком далеко вырвались вперед. А вот львовяне, в случае успеха, смогут опередить луганчан в борьбе за 5-е место.

Матч "Заря" - "Львов" начнется в Запорожье на "Славутич-Арена" в 17.00.

ТВ-трансляция - телеканал УНИАН.