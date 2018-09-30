"Ворскла" обыграла "Десну" в гостевом матче Премьер-лиги

Игра завершилась со счетом 0:2.

В Чернигове завершился матч 10-го тура чемпионата Украины по футболу, в котором "Десна" принимала полтавскую "Ворсклу".

Матч завершился со счетом 0:2, сообщает официальный сайт лиги.

Гости мощно начали матч и уже на 4-й минуте сумели открыть счет. Последовал простой навес в штрафную Десны, после чего Павел Ребенок прострелил на Владислава Кулача, а тот с нескольких метров пробил под перекладину.

В дальнейшем полтавчане контролировали ход игры, а в середине второго тайма сумели увеличить свой перевес. На 62-й минуте Ребенок прошел по левому флангу и навесил на Кулача к линии штрафной, тому не удалось в борьбе с соперником пробить по воротам, но первым на подборе был Вячеслав Шарпар, который ударом с 22 метров заставил капитулировать Паста. Помог полтавчанину в этом случае и рикошет.

Такким образом, "Ворскла" набрала 18 чоков и продолжает уверенно идти на 4-м месте, в то время как у "Десны" 10 очков и 7-е место в таблице.