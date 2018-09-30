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"Ворскла" обыграла "Десну" в гостевом матче Премьер-лиги

15:57, 30 сентября 2018
Футбол
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Ворскла обыграла Десну в гостевом матче УПЛ / Football.ua

Матч завершился со счетом 0:2, сообщает официальный сайт лиги.

Гости мощно начали матч и уже на 4-й минуте сумели открыть счет. Последовал простой навес в штрафную Десны, после чего Павел Ребенок прострелил на Владислава Кулача, а тот с нескольких метров пробил под перекладину.

В дальнейшем полтавчане контролировали ход игры, а в середине второго тайма сумели увеличить свой перевес. На 62-й минуте Ребенок прошел по левому флангу и навесил на Кулача к линии штрафной, тому не удалось в борьбе с соперником пробить по воротам, но первым на подборе был Вячеслав Шарпар, который ударом с 22 метров заставил капитулировать Паста. Помог полтавчанину в этом случае и рикошет.

Такким образом, "Ворскла" набрала 18 чоков и продолжает уверенно идти на 4-м месте, в то время как у "Десны" 10 очков и 7-е место в таблице.

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Теги: #Десна Чернигов#Премьер-лига#Ворскла Полтава УПЛ