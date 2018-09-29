Шахтер начал бесплатно учить футболу детей в шахтерской столице западной Украины

В Червонограде Львовской области стартовал проект «Давай, играй!»

29 сентября в Червонограде Львовской области стартовал проект «Давай, играй!»

Социальный проект по развитию массового детского футбола реализуется фондом Shakhtar Social в партнерстве с ДТЭК, сообщает официальный сайт футбольного клуба "Шахтер" (Донецк).

Червоноград стал 12-м городом «Давай, играй!». Заниматься футболом здесь начали 60 детей в возрасте от 7 до 12 лет.

Гостем торжественного открытия стал бывший футболист «Шахтера» и сборной Украины Вячеслав Шевчук:

– Приветствую всех! Хочу поблагодарить компанию ДТЭК, которая вместе с «Шахтером» внесла свою лепту в организацию проекта «Давай, играй!» в Червонограде. Я родом из Луцка, поэтому всегда переживаю за развитие детей и спорта на Западной Украине. Рад этому начинанию. Желаю всем удачи! Играйте в футбол, ведите здоровый образ жизни, и в будущем я хочу по телевизору следить за вашими победами.

В первый же день состоялся турнир в категориях U10 и U12. Червоноград – шахтерский город, вот и названия команд полностью соответствовали этому статусу. По итогам 20-минутных матчей победителями в разных возрастных группах стали коллективы «Горняк» и «Угольщик».

Городской голова Червонограда Андрей Залевский отметил:

– Благодарю ФК «Шахтер» и компанию ДТЭК за поддержку детского футбола в Червонограде и за все необходимое для тренировок. Чем больше полей, тем больше ребят занимается спортом. Очень важно, чтобы наша молодежь была здорова.

В свою очередь, генеральный директор «ДТЭК Западэнерго» Олег Таращук отметил:

– Старт проекта «Давай, играй!» – знаковое событие. Спорт – это дисциплина и упорный труд. Не так важно, станете ли вы в будущем профессиональными футболистами. Главное, что достигать поставленных целей в жизни вам будет намного легче. Желаю всем здоровья и больших успехов!

По завершении турнира состоялось награждение детей медалями, грамотами и сувенирами, а юные участницы проекта Мария Середоха и Татьяна Токарева получили в подарок форму «Шахтера».

Напомним, ранее в сентябре «Давай, играй!» стартовал в Ивано-Франковске и Бурштыне.