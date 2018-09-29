Олимпик проиграл Александрии в голевом матче УПЛ

Игра завершилась со счетом 2:3

В Киеве на стадионе Динамо им. Валерия Лобановского завершился матч 10-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором донецкий "Олимпик" встречался с "Александрией".

Игра завершилась победой "Олимпика" со счетом 2:3, сообщает официальный сайт соревнований.

Номинальные хозяева из "Олимпика" начали матч намного активнее и уже на 10-й минуте игры сумели открыть счет. После навеса со штрафного мяч от защитника отскочил к Виталию Кольцову, который метров с шести расстрелял ворота соперника - 1:0. Впрочем, уже к середине тайма Александрия сумела сравнять результат. На 25-й минуте голкиперу Олимпика Махновскому нужно было просто вынести мяч, но вратарь попал в подбежавшего Шастала, который догнал мяч и отправил его в пустые ворота - 1:1. Однако, еще через 4 минуты преимущество хозяев поля было восстановлено. На 29-й минуте после навеса со стандарта мяч был выбит к линии штрафной, и Сергей Политыло с лёта пробил точно в угол

Преимущество Олимпика продержалось до середины второго тайма, когда на 74-й минуте после навеса с углового Банада опередил Кольцова и головой нанес точный удар в ближний угол - 2:2.

А судьба матча была решена на 89-й минуте, когда судья назначил пенальти в ворота "Олимпика". Василий Грицук мощно и точно пробил с точки, не оставив шансов голкиперу донецкой команды на спасение - 2:3.