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Роналду об обвинениях в изнасиловании: это ложь, она хочет прославиться за счет моего имени

12:53, 29 сентября 2018
Футбол
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Роналду опровергает обвинения в изнасиловании / REUTERS

Нападающий итальянского "Ювентуса" (Турин) и сборной Португалии Криштиану Роналду заявил, что не имеет отношения к истории с изнасилованием американки Кэтрин Майорги.

По его словам, девушка хочет обогатиться за его счет, сообщает Спорт-Экспресс.

- Это ложь, она хочет прославиться за счет моего имени, - заявил Роналду во время трансляции в Инстаграме. - Но такие ситуации - часть моей работы.

Ранее немецкий Spiegel опубликовал статью об изнасиловании. Девушка обвинила португальца в том, что он надругался над американкой в 2009 году.

По данным издания, в январе 2010 года футболист заплатил девушке 375 тысяч долларов за неразглашение информации. Адвокаты Роналду утверждают, что статья является недопустимым сообщением о подозрениях в области частной жизни. Сторона футболиста будет добиваться компенсации от издания.

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Теги: #футбол#изнасилование#Криштиану Роналду