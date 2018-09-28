"Шахтер" разгромил "Карпаты" в стартовом матче 10-го тура Премьер-лиги

Игра во Львове завершилась со счетом 1:6

Во Львове завершился стартовый матч 10-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором "Карпаты" принимали донецкий "Шахтер".

Горняки разгромили соперника в гостях со счетом 1:6, сообщает официальный сайт соревнований.

Горняки на больших скоростях провели первый тайм и пять из шести голов забили еще до перерыва.

Гости открыли счет уже на 13-й минуте игры. Ракицкий пробил со штрафного в несвойственной для себя манере (через стенку на технику) и мяч влетел в девятку ворот. Кучинский запоздал с прыжком и не сумел выручить.

Спустя еще 13 минут, на 26-й, Тайсон разрезной передачей вывел Исмаили один на один с голкипером, а вингер Шахтера в касание скинул мяч на Фернандо, который с линии вратарской спокойно нанес точный удар - 0:2.

На 29-й минуте после навеса со штрафного от Ракицкого Карраскаль неудачно выбил мяч. Получилась скидка под удар Мораесу, который расстрелял ворота из центра штрафной - 0:3. А на 35-й минуте после разрезной передачи на ход от Майкона Марлос выбежал один на один с Кучинским, хладнокровно обыграл голкипера и отправил мяч в пустые ворота - 0:4. Наконец, в концовке тайма, на 45+1 минуте провалилась оборона Карпат - Марлос из центра штрафной делал передачу направо Тайсону, но мяч попал в ногу Бородаю и по дуге через Кучинского залетел в ворота - 0:5.

После перерыва "Шахтер" сбавил обороты, но, тем не менее, сумел забить еще один гол. На 79-й минуте после мягкого заброса на ход Матвиенко вышел один на один с голкипером и хладнокровно реализовал свой момент - 0:6.

И лишь в самой концовке, на 92-й минуте, Швед обокрал Исмаили на фланге, справа ворвался в штрафную и эффектным ударом закрутил мяч в дальнюю девятку - 1:6.

Таким образом, "Шахтер" набрал 27 очков и продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице УПЛ. У Карпат, как и ранее, 9 0чков и 10-е место в турнирной таблице.