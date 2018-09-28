УЕФА оштрафовал ФФУ за поведение болельщиков на матче Лиги наций Украина - Чехия

Сумма штрафа составила 35 тысяч евро.

Дисциплинарный комитет УЕФА рассмотрел инцидент с поведением болельщиков во время поединка Лиги наций Чехия — Украина, который состоялся 6 сентября 2018 года в Угерске Градиште.

Комитет решил оштрафовать ФФУ на 35 тысяч евро, сообщает официальный сайт Федерации футбола Украины.

Кроме того, было принято решение обязать ФФУ внести вышеуказанные средства на указанный счет в срок 90 дней от даты публикации решения.

Также принято решение обязать ФФУ в течение 30-ти дней связаться с чешской стороной для дальнейшего определения размера возмещения причиненных убытков.