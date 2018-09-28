Швейцарский журналист рассказал о коррупционных схемах Павелко, пообещав подать на него в суд

"Я не собираюсь покончить жизнь самоубийством", - отметил Арно Беда.

Швейцарский журналист и писатель Арно Беда рассказал о своем расследовании относительно коррупционных схем президента Федерации футбола Украины и по совместительству главы Бюджетного комитета Верховной Рады Украины Андрея Павелко.

Беда также заявил в программе «БАЦМАН» на «112 канале», что непременно подаст на Павелко в суд за ответные обвинения в свой адрес, сообщает Футбольный клуб.

"Я думаю, что господину Павелко не очень приятно, что его поймали за руку. Что показали различные документы, говорящие о том как он создал сиситему личного обогощения через структуры европейского футбола. История достаточно простая. Вы знаете, что господин Павелко просит УЕФА выделить заем на 4 миллиона евро - на строительство завода по производству искусственного покрытия для футбольных полей в Киеве. Зная его заметную роль в европейском футболе, УЕФА довольно быстро предоставляет ему этот заем, за несколько дней. Таким образом, средства поступили в Украину, где по логике вещей, нужно было потратить эти средства на закупку оборудования. Это условие получения займа международной признанной организации. Но, нет... Господин Павелко сдела не так. Он создает структуру в ОАЭ - оффшорную компанию. Постащики оборудования и различных материалов для строительства завода согласились поставить оборудование, но поставили то они его не в Украину, а в ОАЭ. Потом эта оффшорная компания продает оборудование уже ФФУ, но значительно дороже, что позволяет ей получить прибыль в 20 процентов.При этом, общая сумма значительно превышает заявленные изначально 4 миллиона", рассказал Беда.

"Павелко не нравится, что его схватили за руку. Я думаю, что это война, но меня она не сильно страшит. Я не собираюсь покончить жизнь самоубийством", - добавил Беда.

Арно Беда - известный репортер, брал интервью у последнего живого убийцы Ганди. Расследователь-журналист объездил всю планету. Его расследования касаются: Бернара Канта, Доминика Стросс-Кана, Романа Полански, а также трагедии Ордена Солнечного Храма.

Принимал участие в съемках документального фильма «Солнечный импульс, швейцарский подвиг года» посвященный подвигу Бертрана Пикара и Андре Боршберга.

Биограф Папы Римского Франциска. Написал две успешные книги о нем. Первая книга вышла в 2014 году, «François l'Argentin» (Франциск Аргентинский), основана на рассказах родственников Папы Франциска, в Буэнос-Айресе. Вторая книга вышла в 2017 году «François seul contre tous» (Франциск один против всех), которая вызвала большой интерес общественности и за две недели стала номером 1 в продажах французских книг. Он присутствовал на встрече Папы Франциска с Жеромом Кервьелем, 19 февраля 2014 года в Риме. В июне 2016 года он был первым швейцарским журналистом, путешествующим с Папой Франсисом на папском самолете, впервые во время пасторского визита Святейшего Отца в Армению (24-26 июня 2016 года).

Он стал образцовым и самым популярным журналистом среди аудитории Швейцарии.



