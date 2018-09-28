Жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины: Динамо против Миная, Шахтер против Олимпика

Определились все пары очередного раунда кубкового турнира.

В Доме футбола в Киеве состоялась жеребьевка1/8 финала Кубка Украины по футболу, где в борьбу вступают уже сильнейшие команды страны.

Согласно жребию, в соперники донецкому "Шахтеру" достались земляки из донецкого "Олимпика", а киевское "Динамо" сыграет с ужгородским "Минаем", сообщает официальный сайт турнира.

Жеребьевку проводили известные в недавнем прошлом украинские футболисты Александр Головко и Владислав Ващук.

Полный состав пар 1/8 финала выглядит так:

"Ингулец" - "Мариуполь"

"Шахтер" - "Олимпик"

"Калуш" - "Днепр"- 1"

"Черноморец" - "Ворскла"

"Десна" - "Заря"

"Минай" - "Динамо"

"Горняк" - ФК "Львов"

"Черкассчина-Академия" - "Карпаты"

Базовая дата дня проведения матчей - 31 октября.