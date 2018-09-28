Жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины: Динамо против Миная, Шахтер против Олимпика
13:22, 28 сентября 2018Футбол
488 0
Определились все пары очередного раунда кубкового турнира.
Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины по футболу / ffu.ua
В Доме футбола в Киеве состоялась жеребьевка1/8 финала Кубка Украины по футболу, где в борьбу вступают уже сильнейшие команды страны.
Согласно жребию, в соперники донецкому "Шахтеру" достались земляки из донецкого "Олимпика", а киевское "Динамо" сыграет с ужгородским "Минаем", сообщает официальный сайт турнира.
Жеребьевку проводили известные в недавнем прошлом украинские футболисты Александр Головко и Владислав Ващук.
Полный состав пар 1/8 финала выглядит так:
"Ингулец" - "Мариуполь"
"Шахтер" - "Олимпик"
"Калуш" - "Днепр"- 1"
"Черноморец" - "Ворскла"
"Десна" - "Заря"
"Минай" - "Динамо"
"Горняк" - ФК "Львов"
"Черкассчина-Академия" - "Карпаты"
Базовая дата дня проведения матчей - 31 октября.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter