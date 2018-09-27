Роналду избежал длительной дисквалификации и сыграет с «МЮ» в Лиге чемпионов

Португалец будет отстранен на один матч за красную карточку, полученную в игре 19 сентября.

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду избежал длительной дисквалификации за удаление в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Валенсии».

Как сообщает официальный сайт УЕФА, португалец будет отстранен на один матч за красную карточку, полученную в матче 19 сентября.

Роналду был удален на 29-й минуте своей первой игры за «Ювентус» в Лиге чемпионов за то, что подошел к упавшему защитнику «Валенсии» Джейсону Мурильо и почесал ему голову.

Роналду из-за дисквалификации пропустит следующий матч группового этапа против «Янг Бойз», но сможет сыграть с «Манчестер Юнайтед» и не сможет выйти на поле «Олд Траффорда» 23 октября в матче против команды, за которую он выступал с 2003 по 2009 год.