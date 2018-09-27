Полузащитника сборной Украины признали лучшим футболистом месяца в Бельгии
18:09, 27 сентября 2018Футбол
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Успехи Руслана Малиновского не остались незамеченными.
Руслан Малиновский забил два гола за "Генк" в августе / facebook.com/krcgenk
Полузащитник Генка и сборной Украины Руслан Малиновский признан лучшим игроком августа в чемпионате Бельгии.
«Счастлив получить награду лучшего игрока месяца», — написал Малиновский на своей странице в Instagram., сообщает SportArena.
Напомним, в прошлом месяце месяце Малиновский провел в чемпионате Бельгии 4 матча, в которых забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.
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