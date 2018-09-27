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Полузащитника сборной Украины признали лучшим футболистом месяца в Бельгии

18:09, 27 сентября 2018
Футбол
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Руслан Малиновский забил два гола за "Генк" в августе / facebook.com/krcgenk

«Счастлив получить награду лучшего игрока месяца», — написал Малиновский на своей странице в Instagram., сообщает SportArena.

Напомним, в прошлом месяце месяце Малиновский провел в чемпионате Бельгии 4 матча, в которых забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

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Теги: #сборная Украины#Генк#Руслан Малиновский