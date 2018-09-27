Полузащитника сборной Украины признали лучшим футболистом месяца в Бельгии

Успехи Руслана Малиновского не остались незамеченными.

Полузащитник Генка и сборной Украины Руслан Малиновский признан лучшим игроком августа в чемпионате Бельгии.

«Счастлив получить награду лучшего игрока месяца», — написал Малиновский на своей странице в Instagram., сообщает SportArena.

Напомним, в прошлом месяце месяце Малиновский провел в чемпионате Бельгии 4 матча, в которых забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.