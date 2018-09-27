Две сотни болельщиков собрались в центре Киева на автограф-сессию Марлоса

Полузащитник «Шахтера» Марлос провел автограф-сессию для болельщиков

26 сентября полузащитник донецкого «Шахтера» Марлос провел автограф-сессию для болельщиков

Мероприятие состоялось на седьмом этаже киевского ЦУМа, где ранее открылась фотовыставка, посвященная истории выступлений «оранжево-черных» в Лиге чемпионов.

На встречу с Марлосом пришло свыше 200 человек. 11-й номер «горняков» более полутора часов подписывал открытки и фотографировался со всеми. Болельщики желали футболисту побед с «Шахтером» в ближайших матчах Лиги чемпионов и успешных выступлений за сборную Украины, сообщает официальный сайт горняков.

"У «Шахтера» лучшие болельщики. И сегодня их пришло так много! Спасибо всем, очень тронут. Буду радовать вас забитыми мячами и новыми победами", - отметил Марлос.

В свою очередь, болельщица Наталья отметила: "Муж увидел в интернете анонс автограф-сессии и переслал мне, так мы и узнали о мероприятии. Пришли с детьми, потому что обожаем эту команду, а особенно Марлоса".

7-летняя болельщица Анастасия отметила: "Впечатления отличные. Очень круто! Взяла автограф у Марлоса. Это была моя мечта – сфотографироваться с ним и переброситься хотя бы парой слов. Сегодня она осуществилась, и это невероятно".

А 10-летний Дмитрий добавил: "«Шахтер» – мой родной клуб. Впечатления? Классные, я будто в воздухе летаю! Очень приятно было сфотографироваться с любимым футболистом. Наша команда хорошо играет, желаю ей побеждать всех в Украине и в Лиге чемпионов. Так держать!"