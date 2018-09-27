Германия получила право на проведение Евро-2024

В борьбе за проведение финальной часи турнира немцы выиграли у заявки Турции.

Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций на заседании в Ньоне (Швейцария) назвал имя страны-победительницы тендера на право проведения финальной части чемпионата Европы по футболу 2024 года.

17-й чемпионат Европы по футболу пройдет в Германии, сообщается на официальном сайте УЕФА.

У заявки Германии был один конкурент - Турция, но члены Исполкома УЕФА большинством голосов поддержали немецкукю заявку.

Уже сейчас известно, что в турнире примут участие 24 команды. По регламенту, для его проведения должны быть задействованы 10 стадионов вместимостью:

один стадион как минимум на 60 тысяч зрителей (для финального матча);

два стадиона как минимум на 50 тысяч зрителей;

три стадиона как минимум на 40 тысяч зрителей;

четыре стадиона как минимум на 30 тысяч зрителей.

Ранее, Немецкий футбольный союз выбрал десять стадионов для подачи заявки на проведение чемпионата Европы в 2024 году, сообщает официальный сайт организации. Немцы выбрали стадионы в Берлине, Мюнхене, Дюссельдорфе, Штутгарте, Кельне, Гамбурге, Лейпциге, Дортмунде, Гельзенкирхене и Франкфурте.

Турнир пройдет летом 2020-го года. Точные даты проведения соревнования станут известны позже.