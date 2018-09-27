УЕФА введет систему видеопомощи арбитрам в Лиге чемпионов со следующего сезона

Система VAR будет использоваться также в других турнирах под эгидой европейского футбольного союза.

Система видеопомощи арбитрам (VAR) будет использоваться в Лиге чемпионов начиная с сезона 2019/20, а также в других турнирах под эгидой европейского футбольного союза.

Это решение было принято в четверг на заседании Исполнительного комитета УЕФА в штаб-квартире УЕФА в Ньоне, сообщает официальный сайт УЕФА.

Система видеопомощи арбитрам (VAR) будет использоваться в Лиге чемпионов-2019/20, начиная с 1/8 финала. Также было решено использовать систему в матче за Суперкубок УЕФА 2019 года в Стамбуле и в финальной стадии ЕВРО-2020.

Также VAR планируется ввести в Лиге Европы УЕФА-2020/21, начиная с группового этапа, и в финальной стадии Лиги наций 2021 года.

Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал решение о введении VAR: "Мы уверены, что введение системы видеопомощи арбитрам в августе 2019 года предоставит нам достаточно времени, чтобы наладить ее надежную работу, подготовить судей и тем самым гарантировать эффективную и успешную реализацию системы VAR в Лиге чемпионов - ведущем клубном турнире планеты".