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Туринский "Ювентус" повторил свое легендарное почти 90-летнее достижение

12:09, 27 сентября 2018
Футбол
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Игроки "Ювентуса" / REUTERS

"Старая Синьора" обыграла "Болонью" со счетом 2:0 в матче 6-го тура Серии А, эта победа стала седьмой для команды Массимилиано Аллегри в новом сезоне.

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Туринцы одержали шесть побед в чемпионате Италии и одну в Лиге чемпионов.

Это впервые за 88 лет - с сезона-1930/31, - "Ювентус" начал сезон с 7 побед подряд.

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Теги: #достижения#Ювентус