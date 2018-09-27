Туринский "Ювентус" повторил свое легендарное почти 90-летнее достижение
12:09, 27 сентября 2018Футбол
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В целом туринцы выиграли 7 матчей на старте сезона.
Игроки "Ювентуса" / REUTERS
Туринский "Ювентус" смог повторить свое достижение в Чемпионате Италии.
"Старая Синьора" обыграла "Болонью" со счетом 2:0 в матче 6-го тура Серии А, эта победа стала седьмой для команды Массимилиано Аллегри в новом сезоне.
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Туринцы одержали шесть побед в чемпионате Италии и одну в Лиге чемпионов.
Это впервые за 88 лет - с сезона-1930/31, - "Ювентус" начал сезон с 7 побед подряд.
7 - #Juventus have won their first seven matches of the season in all competitions for the first since 1930/31. Speed. #JuveBologna— OptaPaolo (@OptaPaolo) September 26, 2018
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