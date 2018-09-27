цей матеріал доступний українською

Хачериди травмировался в матче за ПАОК и может пропустить игры сборной

10:13, 27 сентября 2018
Футбол
176 0
Хачериди может вновь остаться вне сборной Украины / dynamo.kiev.ua

По словам главного тренера ПАОК Рэзвана Луческу, замена 31-летнего Хачериди была связана с травмой, сообщает Трибуна со ссылкой на официальный сайт клуба.

В первом тайме защитник столкнулся головами с игроком «Ариса» Хамазом Юнесом.

Таким образом, под вопросом остается участие Хачериди в ближайших матчах сборной Украины, которые состоятся в октябре. Точные сроки его возвращения станут известны после прохождения медобследования.

Как сообщал УНИАН, ранее в сентябре Хачериди покинул расположение сборной из-за травмы перед матчем с командой Словакии.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #футбол#сборная Украины#Лига наций УЕФА