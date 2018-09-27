Хачериди травмировался в матче за ПАОК и может пропустить игры сборной

Украинец может не сыграть в матчах команды Андрея Шевченко против Италии и Чехии.

Защитник сборной Украины Евгений Хачериди покинул поле в матче Кубка Греции с «Арисом» (1:1) из-за повреждения.

По словам главного тренера ПАОК Рэзвана Луческу, замена 31-летнего Хачериди была связана с травмой, сообщает Трибуна со ссылкой на официальный сайт клуба.

В первом тайме защитник столкнулся головами с игроком «Ариса» Хамазом Юнесом.

Таким образом, под вопросом остается участие Хачериди в ближайших матчах сборной Украины, которые состоятся в октябре. Точные сроки его возвращения станут известны после прохождения медобследования.

Как сообщал УНИАН, ранее в сентябре Хачериди покинул расположение сборной из-за травмы перед матчем с командой Словакии.