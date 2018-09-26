Это первый совместный проект Shakhtar Social и одной из ведущих мировых футбольных лиг.

26 сентября в Мариуполе началось обучение тренеров массового детского футбола по методике La Liga.

Это первый совместный проект Shakhtar Social и одной из ведущих мировых футбольных лиг, сообщает официальній сайт футбольного клуба "Шахтер" (Донецк).

Модуль La Liga Training Methodology Course проводят профессиональные наставники испанской Примеры: Карлос Родригес Диас – тренер Академии мадридского «Атлетико», а Хосе Анхель Гарсия Руисспециализируется на психологии в спорте.

– Мы впервые в Украине и в Мариуполе. Очень рады быть здесь и сотрудничать с «Шахтером». Хотим обучить местных тренеров методологии тренировочного процесса, который используется в Ла Лиге, – отметил Хосе Анхель Гарсия Руис. – Ранее уже реализовывали похожие проекты по всему миру – в Китае, ОАЭ, Норвегии и других странах. Необходимо развивать детский и юношеский футбол в разных локациях. Я очень рад тому, с каким энтузиазмом участники подошли к нашему курсу. Прекрасная группа тренеров! Мы расскажем им главные идеи и хотим, чтобы они применили их в деле, поскольку важны и теория, и практика. Уверен, эта неделя будет плодотворной для каждого.

Участие в обучении принимают 52 начинающих наставника из 15 городов Украины (Курахово, Мариуполь, Северодонецк, Донецк, Макеевка, Константиновка, Ивано-Франковск, Львов, Киев, Бурштын, Зеленодольск, Харьков, Краматорск, Лозовая, Кременчуг), в том числе тренеры-волонтеры клубного проекта «Давай, играй!».

В первый день состоялось 3 теоретических и 2 практических сессии. Молодые специалисты ознакомились с методикой La Liga и получили информацию о структуре тренировок, а затем переместились на поле и понаблюдали за работой гостей с юношами во время тренировочного процесса.

– Мы расширяем географию проектов, увеличиваем число площадок и детей, которые занимаются массовым любительским футболом, – сказал директор по коммуникациям ФК «Шахтер» Юрий Свиридов. – При этом мы понимаем, что в некоторой степени несем ответственность за качество, поэтому считаем необходимым привлекать лучший опыт и постоянно обучать наших тренеров.

Совместный проект «Шахтера» и La Liga продлится 5 дней и завершится 30 сентября. Всего в программе модуля запланировано 14 теоретических, 7 практических занятий и 2 семинара.