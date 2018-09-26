"Черноморец" разгромил "Александрию" в центральном матче 1/16 финала Кубка Украины

Игра двух команд Премьер-лиги в Одессе завершилась со счетом 3:0.

Игра завершилась со счетом 3:0, сообщает официальный сайт соревнований.

"Нива" - "Горняк" - 0:0 (пенальти - 3:4)

"Калуш" - "Металлист 1925" - 1:0 (д. в.)

/СК "Днепр-1" - "Волынь" - 2:1

"Зирка" - "Олимпик" - 1:1 (пенальти - 4:5)

"Сумы" - "Карпаты" - 0:3

"Черноморец" - "Александрия" - 3:0

"Черкащина-Академия" - "Арсенал" - 3:2 (д. в.)

"Мир" - "Ингулец" - 0:3

"Минай" - "Николаев" - 3:1

"Кристалл" - "Десна" - 2:3.

В пятницу, 28 сентября, в Доме футболу состоится жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины, где десять команд-победительниц 1/16 финала и 6 лучших команд из УПЛ согласно рейтингу образуют пары следующего этапа.

Базовая дата проведения матчей - 31 октября.

Как сообщал УНИАН, согласно регламенту соревнований Кубка Украины, противостояния команд на всех стадиях состоят из одного матча. В случае ничьей назначается дополнительное время и, при необходимости, серия пенальти.