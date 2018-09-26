"Черноморец" разгромил "Александрию" в центральном матче 1/16 финала Кубка Украины
В Украине завершились матчи 1/16 финала розыгырша национального Кубка, где в центральном матче встречались две команды Премьер-лиги - одесский "Черноморец" и "Александрия".
Игра завершилась со счетом 3:0, сообщает официальный сайт соревнований.
"Нива" - "Горняк" - 0:0 (пенальти - 3:4)
"Калуш" - "Металлист 1925" - 1:0 (д. в.)
/СК "Днепр-1" - "Волынь" - 2:1
"Зирка" - "Олимпик" - 1:1 (пенальти - 4:5)
"Сумы" - "Карпаты" - 0:3
"Черноморец" - "Александрия" - 3:0
"Черкащина-Академия" - "Арсенал" - 3:2 (д. в.)
"Мир" - "Ингулец" - 0:3
"Минай" - "Николаев" - 3:1
"Кристалл" - "Десна" - 2:3.
В пятницу, 28 сентября, в Доме футболу состоится жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины, где десять команд-победительниц 1/16 финала и 6 лучших команд из УПЛ согласно рейтингу образуют пары следующего этапа.
Базовая дата проведения матчей - 31 октября.
Как сообщал УНИАН, согласно регламенту соревнований Кубка Украины, противостояния команд на всех стадиях состоят из одного матча. В случае ничьей назначается дополнительное время и, при необходимости, серия пенальти.