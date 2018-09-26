В ФИФА хотят ограничить количество аренд футболистов клубами
11:58, 26 сентября 2018Футбол
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Комитет ФИФА разработал пакет реформ.
В ФИФА хотят заставить клубы больше полагаться на собственных игроков / REUTERS
Комитет участников футбольного процесса Международной федерации футбола разработал пакет реформ системы трансферов игроков.
В ФИФА поступило предложение ввести для клубов ограничение на количество арендных соглашений в рамках одного трансферного окна, сообщает Isport.
"Это важный шаг на пути к достижению большей прозрачности и выработке консенсуса в проблемах агентов, аренд и других аспектов трансферной системы", – заявил президент ФИФА Джанни Инфантино.
Стоит отметить, что в списке возможных реформ также создание финансового органа для обработки трансферов, ограничения выплат агентам и внедрение электронной системы трансферов.
Сообщается, что данные предложения совет ФИФА рассмотрит на заседании, которое состоится 26 октября.
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