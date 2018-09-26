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В ФИФА хотят ограничить количество аренд футболистов клубами

11:58, 26 сентября 2018
Футбол
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В ФИФА хотят заставить клубы больше полагаться на собственных игроков / REUTERS

В ФИФА поступило предложение ввести для клубов ограничение на количество арендных соглашений в рамках одного трансферного окна, сообщает Isport.

"Это важный шаг на пути к достижению большей прозрачности и выработке консенсуса в проблемах агентов, аренд и других аспектов трансферной системы", – заявил президент ФИФА Джанни Инфантино.

Стоит отметить, что в списке возможных реформ также создание финансового органа для обработки трансферов, ограничения выплат агентам и внедрение электронной системы трансферов.

Сообщается, что данные предложения совет ФИФА рассмотрит на заседании, которое состоится 26 октября.

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Теги: #футбол#ФИФА#трансферное окно сроки