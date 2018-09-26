Футбольная ассоциация Англии согласилась продать легендарный стадион "Уэмбли"

Стоимость сделки может составить 600 миллионов фунтов стерлингов.

Футбольная ассоциация согласилась на продажу стадиона Уэмбли владельцу Фулхэма Шахиду Хану за 600 миллионов фунтов.

Издание передает, что теперь судьба стадиона находится в руках собрания членов правления ФА, подтверждение которого необходимо для завершения сделки, , сообщает SportArena со ссылкой на Financial Times.

Хан является собственником клуба НФЛ Джексонвилл Джагуарс, для укрепления бренда которого и покупает стадион. Все чаще игры американского футбола будут проводиться на главной арене Англии.

Отмечается, что покупка Уэмбли не затронет статус Крейвен Коттедж как главной домашней арены Фулхэма и не будет препятствовать реконструкции стадиона. Нынешний стадион Дачников вмещает 25670 зрителей.

Также на Уэмбли продолжит играть сборная Англии, будут и дальше проходить финалы внутренних кубков и решающий матч плей-офф Чемпионшипа (второго по силе дивизиона английского футбола).