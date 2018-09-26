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Футбольная ассоциация Англии согласилась продать легендарный стадион "Уэмбли"

10:51, 26 сентября 2018
Футбол
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На Уэмбли все чаще буду проходить матчи по американскому футболу, чем классичесокму европейскому / Reuters

Издание передает, что теперь судьба стадиона находится в руках собрания членов правления ФА, подтверждение которого необходимо для завершения сделки, , сообщает SportArena со ссылкой на Financial Times.

Хан является собственником клуба НФЛ Джексонвилл Джагуарс, для укрепления бренда которого и покупает стадион. Все чаще игры американского футбола будут проводиться на главной арене Англии.

Отмечается, что покупка Уэмбли не затронет статус Крейвен Коттедж как главной домашней арены Фулхэма и не будет препятствовать реконструкции стадиона. Нынешний стадион Дачников вмещает 25670 зрителей.

Также на Уэмбли продолжит играть сборная Англии, будут и дальше проходить финалы внутренних кубков и решающий матч плей-офф Чемпионшипа (второго по силе дивизиона английского футбола).

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Теги: #футбол#американский футбол#Уэмбли