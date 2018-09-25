УЕФА посвятил статью экс-игроку "Милана" и тренеру сборной Украины Андрею Шевченко

Статья открыла цикл публикаций под общим названием "Центурионы Лиги чемпионов".

Союз европейских футбольный ассоциаций начал публиковать цикл материалов под общим названием "Центурионы Лиги чемпионов".

Рассказ о центурионах на официальном сайте европейской федерации начали с легенды "Милана" и киевского "Динамо" Андрея Шевченко.

В цикл войдут статьи об игроках, на счету которых сто или более матчей в самом престижном клубном евротурнире - Лиге чемпионов УЕФА.

В Лиге чемпионов Шевченко провел ровноо 100 матчей - "Динамо" Киев: 26 (1994-99, 2009-12), "Милан": 59 (1999-2006) и "Челси": 15 (2006-09). В этих матчах он забил 48 голов ("Динамо" Киев: 15, "Милан": 29, "Челси": 4).

Отметим, что в 2003 году он выиграл самый престижный еврокубковый трофей в составе "Милана".

"Сэмюэл Беккет утверждал, что "совершенство чуждо нашему миру", но в Миланелло с ним наверняка бы поспорили. Многие болельщики "Милана" по-прежнему считают Шевченко образцом современного центрфорварда. Бывший врач "россонери" Жан-Пьер Меерссеман так характеризовал украинского форварда: "Мощь, скорость, рывок и психологическая устойчивость - он идеален по всем показателям, это феномен".

Шевченко обладал великолепной техникой и одинаково успешно забивал обеими ногами. На пике, в миланский период, его справедливо считали одним из самых грозных нападающих Европы. "Шевченко очень стабилен и забивает гол за голом, - говорил о нем бывший тренер Карло Анчелотти. - Это совершенный игрок, который способен делать на поле все", - говорится в статье на сайте УЕФА.

Пройдя школу киевского "Динамо", в 1994 году 18-летний Шевченко дебютировал в "основе" и быстро стал ключевой фигурой в знаменитой команде Валерия Лобановского. В 1999 году форвард перебрался в "Милан", четыре года спустя реализовал решающий 11-метровый в ворота "Ювентуса" в финале Лиги чемпионов, после чего завоевал скудетто. В 2004 году Шева получил "Золотой мяч", а в 2006-м отправился в "Челси". После трех не самых ярких сезонов форвард вернулся в "Динамо", где и завершил карьеру в 2012-м.