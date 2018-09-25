Матч Украина — Турция, вероятнее всего, состоится в Днепре

Матч национальной команды пройдет в городе впервые за 10 лет.

Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко заявил, что товарищеский матч Украина-Турция, скорее всего, состоится в Днепре.

Эта игра будет первой для городас участием национальной команды после многолетнего перерыва.

«Пока говорить рано, но матч Украина — Турция, скорее всего, состоится 20 ноября в Днепре», — рассказал Павелко в эфире 34 телеканала.

При этом, президент ФФУ оговорился:.

«В ближайшее время должен быть подписан контракт с турецкой федерацией футбола, после чего уже решение о проведении матча примет Исполком ФФУ».

Как сообщал УНИАН, ранее Павелко допускал расширение географии матчей сборной, упоминая не только Днепр, но и Полтаву.