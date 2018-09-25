Матч Украина — Турция, вероятнее всего, состоится в Днепре
15:26, 25 сентября 2018Футбол
490 0
Матч национальной команды пройдет в городе впервые за 10 лет.
Андрей Павелко хочет вернуть сборну.ю Украины в Днепр / dynamo.kiev.ua
Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко заявил, что товарищеский матч Украина-Турция, скорее всего, состоится в Днепре.
Эта игра будет первой для городас участием национальной команды после многолетнего перерыва.
«Пока говорить рано, но матч Украина — Турция, скорее всего, состоится 20 ноября в Днепре», — рассказал Павелко в эфире 34 телеканала.
При этом, президент ФФУ оговорился:.
«В ближайшее время должен быть подписан контракт с турецкой федерацией футбола, после чего уже решение о проведении матча примет Исполком ФФУ».
Как сообщал УНИАН, ранее Павелко допускал расширение географии матчей сборной, упоминая не только Днепр, но и Полтаву.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter