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Матч Украина — Турция, вероятнее всего, состоится в Днепре

15:26, 25 сентября 2018
Футбол
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Андрей Павелко хочет вернуть сборну.ю Украины в Днепр / dynamo.kiev.ua

Эта игра будет первой для городас участием национальной команды после многолетнего перерыва.

«Пока говорить рано, но матч Украина — Турция, скорее всего, состоится 20 ноября в Днепре», — рассказал Павелко в эфире 34 телеканала.

При этом, президент ФФУ оговорился:.

«В ближайшее время должен быть подписан контракт с турецкой федерацией футбола, после чего уже решение о проведении матча примет Исполком ФФУ».

Как сообщал УНИАН, ранее Павелко допускал расширение географии матчей сборной, упоминая не только Днепр, но и Полтаву.

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Теги: #сборная Украины#Президент ФФУ Павелко