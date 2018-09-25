ФИФА осудила Месси и Роналду за отсутствие на церемонии награждения игрока года

Это дискредитирует футбол, отметили в международной федерации.

Руководство ФИФА осталось недовольно отсутствием Криштиану Роналду и Лионеля Месси на церемонии вручения премий The Best.

Накануне полузащитник Реала Лука Модрич был признан лучшим игроком года по версии ФИФА, набрав 29,05% голосов, сообщает SportArena.

«Это дискредитирует футбол. Они не понимают, что в первую очередь это вредит спорту», — приводит Marca слова неназванного собеседника из ФИФА.

Впервые за 10 лет награда, учитывая вручаемый с 2016 года France Football параллельно Золотой мяч, досталась не Криштиану Роналду или Лионелю Месси, которые церемонию пропустили.

При этом если португалец вошел в финальную тройку, заняв 2-е место с 19,08% голосов, то аргентинец стал лишь пятым с 9,81%, пропустив вперед Мохамеда Салаха (11,23%) и Килиана Мбаппе (10,52%).

Напомним, что в 2007 году лучшим игроком года был признан бразилец Кака, после чего установилась гегемония Роналду и Месси. Оба по 5 раз выигрывали Золотой мяч, а португалец также дважды признавался ФИФА игроком года.