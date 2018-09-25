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Церемония награждения лучших футболистов 2018 года (фотогалерея)

05:28, 25 сентября 2018
Футбол
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REUTERS

Церемония прошла в Лондоне. Мероприятие вели британский актер Идрис Эльба и французская журналистка Анн-Лор Бонне.

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Награды были присуждены в семи номинациях - лучший футболист, лучшая футболистка, лучший мужской тренер, лучший женский тренер, лучший вратарь, лучший гол, за честную игру и лучшую акцию болельщиков. Также была названа символическая сборная.

Было много неожиданностей, но главный приговор - бесспорный - хорват Лука Модрич признан лучшим игроком года.

Как проходила церемония The Best FIFA Football Awards 2018 - смотрите в нашей фотогалерее:

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Теги: #ФИФА#The BEST FIFA Football Awards