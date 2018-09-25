Церемония награждения лучших футболистов 2018 года (фотогалерея)
05:28, 25 сентября 2018Футбол
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Награды были присуждены в семи номинациях, но главный приговор - хорват Лука Модрич признан лучшим игроком года.
REUTERS
Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) 24 сентября на церемонии The Best FIFA Football Awards назвала лучших игроков 2018 года.
Церемония прошла в Лондоне. Мероприятие вели британский актер Идрис Эльба и французская журналистка Анн-Лор Бонне.
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Награды были присуждены в семи номинациях - лучший футболист, лучшая футболистка, лучший мужской тренер, лучший женский тренер, лучший вратарь, лучший гол, за честную игру и лучшую акцию болельщиков. Также была названа символическая сборная.
Было много неожиданностей, но главный приговор - бесспорный - хорват Лука Модрич признан лучшим игроком года.
Как проходила церемония The Best FIFA Football Awards 2018 - смотрите в нашей фотогалерее:
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