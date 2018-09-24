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Лука Модрич признан лучшим игроком мира ФИФА 2018 года (фотогалерея)

23:03, 24 сентября 2018
Футбол
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Лука Модрич признан лучшим игроком  сезона 2017/18 / twitter.com/FIFA

В понедельник Международная федераци футбольных ассоциаций (ФИФА) назвало имя обладателя награды лучшему игроку года, а также объявила символическую сборную года, автора лучшего гола, тренера года, вратаря года, лучшую футболистку и женщину-тренера.

Вручал награду лучшему футболисту мира легендарный бразильский защитник Роберто Карлос, сообщает официальный сайт ФИФА.

Лучший гол сезона — Мохаммед Салах "Ливерпуль" (гол в ворота "Эвертона")

Лучший тренер — Дидье Дешам (Франция, чемпион мира-2018)

Лучший вратарь — Тибо Куртуа (Бельгия, "Челси")

Лучший женский тренер года — Рейнольд Педрос (Лион)

Лучшие фанаты — Перу

Фейр-плей — Леннар Ту (Венло)

Лучшие 11 игроков мира:

Голкипер: Давид де Хеа

Защитники: Данни Алвес, Рафаэль Варан, Серхио Рамос, Марсело

Полузащитники: Лука Модрич, Н'Голо Канте. Эден Азар

Нападающие: Лионель Месси, Килиан Мбаппе, Криштиану Роналду.

Лучшая футболистка мира - Марта (Бразилия)

Лучший футболист мира - Лука Модрич (Хорватия\

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Теги: #ФИФА#игрок