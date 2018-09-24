Лука Модрич признан лучшим игроком мира ФИФА 2018 года (фотогалерея)
В понедельник Международная федераци футбольных ассоциаций (ФИФА) назвало имя обладателя награды лучшему игроку года, а также объявила символическую сборную года, автора лучшего гола, тренера года, вратаря года, лучшую футболистку и женщину-тренера.
Вручал награду лучшему футболисту мира легендарный бразильский защитник Роберто Карлос, сообщает официальный сайт ФИФА.
Лучший гол сезона — Мохаммед Салах "Ливерпуль" (гол в ворота "Эвертона")
Лучший тренер — Дидье Дешам (Франция, чемпион мира-2018)
Лучший вратарь — Тибо Куртуа (Бельгия, "Челси")
Лучший женский тренер года — Рейнольд Педрос (Лион)
Лучшие фанаты — Перу
Фейр-плей — Леннар Ту (Венло)
Лучшие 11 игроков мира:
Голкипер: Давид де Хеа
Защитники: Данни Алвес, Рафаэль Варан, Серхио Рамос, Марсело
Полузащитники: Лука Модрич, Н'Голо Канте. Эден Азар
Нападающие: Лионель Месси, Килиан Мбаппе, Криштиану Роналду.
Лучшая футболистка мира - Марта (Бразилия)
Лучший футболист мира - Лука Модрич (Хорватия\