Лука Модрич признан лучшим игроком мира ФИФА 2018 года (фотогалерея)

Хорватский игрок получил очередную награду после звания лучшего игрока ЧМ-2018

В понедельник Международная федераци футбольных ассоциаций (ФИФА) назвало имя обладателя награды лучшему игроку года, а также объявила символическую сборную года, автора лучшего гола, тренера года, вратаря года, лучшую футболистку и женщину-тренера.

Вручал награду лучшему футболисту мира легендарный бразильский защитник Роберто Карлос, сообщает официальный сайт ФИФА.

Лучший гол сезона — Мохаммед Салах "Ливерпуль" (гол в ворота "Эвертона")

Лучший тренер — Дидье Дешам (Франция, чемпион мира-2018)

Лучший вратарь — Тибо Куртуа (Бельгия, "Челси")

Лучший женский тренер года — Рейнольд Педрос (Лион)

Лучшие фанаты — Перу

Фейр-плей — Леннар Ту (Венло)

Лучшие 11 игроков мира:

Голкипер: Давид де Хеа

Защитники: Данни Алвес, Рафаэль Варан, Серхио Рамос, Марсело

Полузащитники: Лука Модрич, Н'Голо Канте. Эден Азар

Нападающие: Лионель Месси, Килиан Мбаппе, Криштиану Роналду.

Лучшая футболистка мира - Марта (Бразилия)

Лучший футболист мира - Лука Модрич (Хорватия\