Цыганков признан лучшим игроком 9-го тура чемпионата УПЛ, Санжар - лучшим тренером

УПЛ обнародовала имена лучших в прошлом туре чемпионата.

Украинская Премьер-Лига, опросив специалистов, которые входят в экспертный совет Лиги, определила самого яркого футболиста из всех, которые приняли участие в матчах 9 тура Чемпионата УПЛ.

В состав экспертного совета вошли Олег Венглинский, Игорь Шуховцев, Геннадий Орбу, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Анатолий Чанцев, Артур Валерко, Степан Юрчишин, Сергей Нагорняк и Леонид Буряк, сообщает официальный сайт УПЛ.

По итогам голосования победу одержал полузащитник «Динамо» Виктор Цыганков, который в матче с «Десной» забил мяч и отдал две результативные передачи. За него проголосовали девять респондентов из десяти.

В свою очередь, главный тренер донецкого «Олимпика» Роман Санжар признан лучшим тренером лиги. Его подопечные сумели одолеть в номинально выездном матче аутсайдера турнира киевский "Арсенал", благодаря чему догнали «Звезду», деля с ней 5-6 места.