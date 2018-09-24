Роналду не приедет на церемонию награждения лучшего игрока ФИФА

У итальянского "Ювентуса", в составе которого выступает игрок, очень плотный график матчей.

Форвард итальянского Ювентуса (Турин) Криштиану Роналду не приедет в Лондон на церемонию ФИФА, где будет награжден лучший игрок по итогам сезона 2017/18.

В клубе отсутствие португальца объясняют спортивными причинами – мол, в воскресенье Ювентус играл в Серии А, а в среду проведет еще один матч, сообщает Isport со ссылкой на испанское издание Marca.

Поэтому на торжестве в понедельник не будет ни одного игрока туринцев.

Роналду попал в тройку претендентов на звание игрока года по версии ФИФА вместе с хавбеком Реала Лукой Модричем и форвардом Ливерпуля Мохамедом Салахом.

Церемония награждения состоится вечером, 24 сентября.

Ранее сообщалось, что нападающий Барселоны Лионель Месси посетит церемонию вручения награды The Best, несмотря на то, что он не включен в число номинантов.