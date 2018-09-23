"Ворскла" вырвала победу у "Зари" в заключительном матче тура УПЛ
В Полтаве завершилс последний матч 9-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором "Ворскла" принимала луганскую "Зарю".
Игра завершилась со счетом 2:1, сообщает официальный сайт соревнований.
Первые два гола в этом матче были забиты в середине второго тайма.
На 65-й минуте игрок "Ворсклы" Владислав Кулач из правого угла штрафной Зари навесил на дальнюю штангу и набежавший Павел Ребенок расстрелял ворота - 1:0.
Впрочем, уже спустя 5 минут, на 70-й минуте, игрок Зари Богдан Леднев сделал навес со штрафного с левого фланга и Александр Караваев метров с десяти головой подрезал мяч в ближний угол - 1:1.
Судьба матча была решена на 90-й минуте игры, когда после навеса с углового Василий Прийма срезал мяч под перекладину собственных ворот - 2:1.
Таким образом, Ворскла набрала 15 очков и опередила донецкий "Олимпик" в таблице, поднявшись на 4-е место. В свою очередь, у "Зари" осталось 12 баллов и 5-е место.