"Ворскла" вырвала победу у "Зари" в заключительном матче тура УПЛ

Игра в Полтаве завершилась со счетом 2:1.

В Полтаве завершилс последний матч 9-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором "Ворскла" принимала луганскую "Зарю".

Игра завершилась со счетом 2:1, сообщает официальный сайт соревнований.

Первые два гола в этом матче были забиты в середине второго тайма.

На 65-й минуте игрок "Ворсклы" Владислав Кулач из правого угла штрафной Зари навесил на дальнюю штангу и набежавший Павел Ребенок расстрелял ворота - 1:0.

Впрочем, уже спустя 5 минут, на 70-й минуте, игрок Зари Богдан Леднев сделал навес со штрафного с левого фланга и Александр Караваев метров с десяти головой подрезал мяч в ближний угол - 1:1.

Судьба матча была решена на 90-й минуте игры, когда после навеса с углового Василий Прийма срезал мяч под перекладину собственных ворот - 2:1.

Таким образом, Ворскла набрала 15 очков и опередила донецкий "Олимпик" в таблице, поднявшись на 4-е место. В свою очередь, у "Зари" осталось 12 баллов и 5-е место.