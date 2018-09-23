Шахтер уверенно обыграл Черноморец в матче УПЛ

Игра завершилась со счетом 3:0.

В Харькове на ОСК "Металлист" завершился матч 9-го тура чемпионата Украины по футболу, в котором донецкий "Шахтер" принимал одесский "Черноморец".

Матч завершился со счетом 3:0, сообщает официальный сайт соревнований.

Дончане реализовалди смвое преимущество в два голя подряд в середине второго тайма.

На 57-й миунте Марлос подал угловой, Степаненко не попал по мячу, но рядом был Мораес, оформивший свой 8-й гол в сезоне - 1:0. А спустя 2 минуты, на 59-й, Тайсон запустил в штрафную Исмаили, тот прострелил с рикошетом, Фернандо послал мяч в дальнюю штангу, а Трубочкин срезал в свои ворота - 2:0.

Наконец, на 89-й минуте игры "Шахтер" провел роскошную атаку. Патрик довел мяч до штрафной и выдал в лицевую Мораесу, тот дважды обманул Романюка и подал точно на голову Тайсону, удар кторого был безупречен - 3:0.

Таким образом, горняки набрали 24 очка и продолжают уверенно возглавлять турнирную таблицу чемпионата Украины.

У "Черноморца", как и ранее, 9 очков в таблице и предпоследнее 12-е место.