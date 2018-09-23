"Динамо" разгромило "Десну" в матче УПЛ и прервало серию без побед

Матч завершился со счетом 4:0.

В Киеве на НСК "Олимпийский" завершился матч 9-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором "Динамо" принимало черниговскую "Десну".

Матч завершился со счетом 4:0, сообщает официальный сайт соревнований.

Киевляне уверенно провели весь матч, имели большое преимущество, которое реализовали в голы в концовке первого тайма и середине второго.

На 45-й минуте Цыганков со штрафного с левого фланга навесил на линию вратарской, и Никита Бурда сумел переправить мяч в ворота и открыть счет. На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе хозяев поля - 1:0.

А на 67-й минуте Миколенко передачей с левого фланга нашел в штрафной Цыганкова, который рванул к лицевой и сделал прострел. Морозюк в борьбе с защитниками пробить не сумел, но мяч отскочил к Вербичу, и словенец расстрелял ворота - 2:0.

На 74-й минуте, киевлянге провели массированную атаку. Сначала Паст отразил мяч после ударов Кендзёры и Буяльского с близкого расстояния, но со второй попытки Кендзёра был точен - 3:0.

Наконец, на 87-й минуте Цыганков забил четвертый гол своей команды.

Таким образом, "Динамо" уверенно победило и прервало свою серию из 6 матчей без побед. Киевляне набрали 17 очков, опередили "Александрию" (16) и вышли на 2-е место в турнирной таблице.

У "Десны" осталось 10 баллов и 7-е место в таблице УПЛ.